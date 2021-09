Adeptos do Real Madrid gritam por Pepe na chegada do F.C. Porto a Madrid

Nuno A. Amaral, em Madrid Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto chegou, esta terça-feira à noite, a Madrid para o encontro da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde vai enfrentar o Atlético de Madrid.

Os portistas aterraram ao início da noite na capital espanhola, com um atraso de uma hora em relação ao previsto. A comitiva foi liderada por Pinto da Costa, acompanhado pela administração da SAD, constituída por Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Vítor Baía. Lourenço Pinto, presidente da mesa da assembleia do clube, também viajou.

Junto ao hotel, encontrava-se um adepto dos dragões, identificado com um cachecol, a apoiar a equipa azul e branca, no dia anterior ao jogo frente ao Atlético de Madrid. Alguns adeptos do Real Madrid gritaram por Pepe e pediram autógrafos e fotografias, mas devido à forte chuva os jogadores não se aproximaram. O nome de Luis Díaz foi também ouvido, numa fase em que se destaca nos primeiros jogos da temporada.

O F. C. Porto vai ficar hospedado no hotel Eurostars Madrid, no centro da cidade, na avenida Paseo de la Castellana, que fica perto do estádio do Real Madrid, rival do Atlético. Sérgio Conceição trouxe 24 jogadores para o encontro frente ao Atlético, que se realiza esta quarta-feira às 20 horas.