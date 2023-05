Adeptos do Sporting e Benfica em confronto nas bancadas de Alvalade

Adeptos do Sporting e Benfica entraram, este domingo, em confronto nas bancadas de Alvalade a pouco menos de uma hora do apito inicial do dérbi.

Pouco depois das portas do palco do dérbi terem aberto, alguns adeptos do Benfica que não têm bilhete para a caixa de segurança foram instalados junto a esse setor pela segurança. Alguns apoiantes do Sporting correram para junto dos adeptos encarnados e gerou-se uma confusão, obrigando à intervenção dos seguranças.

Veja o momento:

O pontapé de saída do dérbi entre Sporting e Benfica está marcado para as 20.30 horas. Em caso de vitória, a equipa de Roger Schmidt sagra-se campeã nacional.