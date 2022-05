Adeptos do St. Étienne tentam atacar os jogadores após descida de divisão

JN Hoje às 00:06 Facebook

O St. Étienne viu, este domingo, confirmada a descida à segunda divisão do futebol francês, depois de ter perdido (5-4) nas grandes penalidades diante do Auxerre.

Depois do apito final, os adeptos invadiram o relvado e tentaram agredir os jogadores. A polícia teve mesmo de intervir para acalmar os ânimos e os jogadores foram obrigados a fugir para o túnel de acesso aos balneários.

Veja o momento:

No Estádio Geoffroy-Guichard, depois de uma primeira parte sem golos, o tento inaugural da partida saiu dos pés do médio marroquino Hamza Sakhi, à passagem do minuto 51, deixando o conjunto que terminou a II Liga gaulesa no terceiro lugar bem encaminhado.

Contudo, Mahdi Camara, aos 76, viria a restabelecer a igualdade e, consequentemente, a forçar um prolongamento que não teve golos, ficando tudo para decidir da marca de grande penalidade, na qual o Auxerre se apresentou mais competente.

O Auxerre, que constou pela última vez entre os grandes de França na época 2011/12, disputará, assim, a edição 2022/23 da Ligue 1, seguindo o caminho do Toulouse, campeão do segundo escalão, e do Ajaccio, segundo colocado, que já tinham assegurado a promoção de forma direta.

Já o histórico Saint-Étienne, o clube com mais campeonatos gauleses conquistados, com um total de 10, "cai" para o escalão secundário 18 anos depois.