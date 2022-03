Adeptos do V. Guimarães em confrontos com a Polícia

Jogo entre vimaranenses e Sporting esteve interrompido devido à confusão nas bancadas.

Os adeptos do V. Guimarães envolveram-se em confrontos com a Polícia no decorrer do encontro frente ao Sporting. Os aficionados da equipa caseira atiraram várias cadeiras em direção às forças policiais e a situação só se acalmou depois de os jogadores vimaranenses terem ido pedir calma aos adeptos.

Fábio Veríssimo esteve vários minutos a conversar com o responsável da PSP para entender se havia condições de retomar a partida, algo que se concretizou seis minutos depois.