Adeptos do Valência exibem tarja contra a "máfia" de Jorge Mendes

Os adeptos do Valência colocaram uma tarja, numa das pontes da cidade, em protesto contra a presença do empresário português Jorge Mendes no clube, dada a estreita relação com o dono Peter Lim.

Na tarja exibida, os adeptos do Valência colocaram um retrato de Jorge Mendes, ao lado de uma mão a controlar uma marioneta, semelhante à figura do filme "O Padrinho" e escreveram "contra a máfia Mendes".

Jorge Mendes e Peter Lim, dono do clube "che", têm uma estreita relação e vários jogadores do seio do empresário português foram competir para o Valência, como João Cancelo ou Gonçalo Guedes.

A temporada não está a correr de feição ao Valência, que não vence há um mês e está no 10.º lugar da Liga espanhola.