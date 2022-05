Adeptos elegem João Félix como jogador do ano do Atlético de Madrid

JN Hoje às 11:44 Facebook

O avançado internacional português agradeceu aos fãs e acredita que os "colchoneros" vão "lutar por títulos" na próxima temporada.

Numa eleição feita pelos adeptos do clube madrileno, João Félix foi eleito o melhor jogador do ano do Atlético de Madrid. Os dez golos e cinco assistências, em 35 jogos, foram suficientes ao avançado para arrecadar o prémio.

"Quero agradecer aos adeptos que votaram agora em mim e que votaram também para os prémios de jogador do mês", disse Félix, que recordou uma época de altos e baixos, a qual iniciou e terminou lesionado.

"Mas senti-me bem durante a temporada. Umas vezes a jogar, outras não, mas senti-me bem e há sempre que melhorar", acrescentou o internacional luso.

Sobre a próxima temporada, João Félix apontou a regularidade como fundamental para o sucesso. "Com a equipa que temos, vamos lutar por títulos. Tenho muita confiança de que podemos ganhar títulos no próximo ano, mas temos todos de começar com vontade e ter fome de títulos e de vitórias", pormenorizou.