Adeptos estão a preparar concentração em Alvalade

João Faria e Luís Antunes Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sportinguistas planeiam juntar-se fora do estádio, três horas e meia antes do início do jogo com Boavista, que pode dar o título.

Mobilização geral de adeptos leoninos em marcha, na que julgam ser a contagem decrescente para a celebração do título de campeão de futebol, que foge invariavelmente ao clube há 19 anos.

Acreditando que o F. C. Porto, amanhã, não será surpreendido em casa pelo Farense, milhares de sócios e simpatizantes dos leões preparam uma megaconcentração em Alvalade para depois de amanhã, dia da receção ao Boavista, como ponto de partida do que desejam vir a ser uma noite de festa rija.