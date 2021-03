Adeptos estrangeiros banidos dos Jogos Olímpicos de Tóquio

JN/Agências Hoje às 11:20 Facebook

Os fãs estrangeiros vão ser proibidos de entrar nas Olimpíadas de Tóquio deste verão, adiadas para este ano pela pandemia, revelaram este sábado os organizadores, numa tentativa de reduzir os riscos de vírus e convencer um público japonês de que os jogos serão seguros.

"Para clarificar a situação aos portadores de bilhetes que vivem no estrangeiro e permitir o ajuste dos planos de viagem nesta fase, o Japão chegou à conclusão de que não poderão entrar no país por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos", disse o organismo organizador de Tóquio 2020.

A decisão sem precedentes tornará os Jogos de Tóquio os primeiros sem espectadores estrangeiros. Quando a decisão de adiar os Jogos foi tomada no ano passado, a organização afirmou que o adiamento permitiria realizar o evento como "prova do triunfo da humanidade sobre o vírus". Mas, em vez disso, os Jogos estão a moldar-se para serem em grande parte um evento televisivo para a maior parte do mundo, com pouca da atmosfera de festa internacional que normalmente caracteriza uma Olimpíada.