Adeptos exigem meias-finais a Fernando Santos

Nuno A. Amaral Hoje às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Sondagem às portas do Mundial não é meiga para o selecionador. Só 8% dos inquiridos acreditam no título.

A uma semana do início do Mundial 2022, cresce a expectativa à volta do que conseguirá fazer a seleção portuguesa no Catar. Os resultados de uma sondagem da "Aximage" para o JN/DN/TSF/OJOGO mostram que há muitas dúvidas entre os adeptos, sobretudo no que diz respeito ao técnico Fernando Santos.

Questionados sobre o patamar máximo a que Portugal irá chegar na prova, os inquiridos dividiram-se preferencialmente entre os quartos de final (23%) e as meias-finais (18%), sendo que apenas 8% mostram fé na conquista do título. A crença no selecionador já teve mesmo melhores dias e há mais respostas negativas (42%) do que positivas (37%) à pergunta sobre se Santos é o treinador ideal para levar a equipa das quinas a vencer o Mundial (se pudessem escolher o selecionador certo para essa meta, 54% dos adeptos optavam por José Mourinho).