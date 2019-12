Hoje às 20:13 Facebook

Policia teve mesmo de atirar tiros para o ar e um adepto foi detido.

Os adeptos do Feyenoord provocaram alguns desacatos nas imediações do Estádio do Dragão, antes de entrarem para o jogo com o F. C. Porto. A polícia foi mesmo obrigada a disparar tiros para o ar e um adepto do clube holandês terá sido detido.

A polícia formou um cordão de segurança à entrada da porta P1 para filtrar a passagem dos adeptos. Durante a madrugada os holandeses provocaram vários desacatos na cidade do Porto.