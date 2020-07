Adeptos impedidos de saudar plantel portista na partida para Coimbra

JN Hoje às 19:09 Facebook

Os adeptos do F. C. Porto não puderam apoiar, esta quinta-feira, a equipa principal na saída do autocarro para Coimbra, cidade que recebe, sábado (20.45 horas), a final da Taça de Portugal entre "dragões" e Benfica.

Ao contrário do que aconteceu nas vésperas de alguns jogos na reta final da Liga, desta vez os simpatizantes azuis e brancos não conseguiram aproximar-se do Parque 1 do Estádio do Dragão, de onde parte o autocarro da equipa, para saudar os jogadores antes de rumarem à cidade dos estudantes.

A Polícia de Segurança Pública bloqueou os acessos à volta do recinto portista e os simpatizantes não puderam passar, nem de carro, nem a pé.

A situação foi denunciada nas redes sociais por Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos e speaker do F. C. Porto. "Inacreditável o que acaba de acontecer na saída da equipa do F. C. Porto para Coimbra. Os adeptos proibidos de apoiar a equipa", relatou o elemento da comitiva portista questionando "onde está a democracia neste país?".

E continuou: "Não estaremos dia após dia a perder a liberdade conquistada neste país? O centralismo, a azia tenta tudo para nos parar. Mas ninguém consegue parar a paixão e o amor. Como disse o sábio, amanhã será preciso muito 'Rennie' novamente, mas ninguém nos desvia do nosso caminho. Somos mesmo tratados como os parolos neste país, que o norte abra definitivamente os olhos. Isto é o PORTO!!!!!"