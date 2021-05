JN Hoje às 14:58 Facebook

Centenas de adeptos ingleses do Chelsea e do Manchester City fazem este sábado a festa da Liga dos Campeões, na baixa do Porto, horas antes da grande final, que será disputada no Estádio do Dragão, às 20 horas. O JN esteve em direto nos Aliados, reveja a emissão.