Adeptos ingleses queixam-se de ter sido mal tratados na Luz

Os adeptos do Liverpool queixaram-se nesta quarta-feira de que a organização do jogo com o Benfica, que se realizou na véspera no Estádio da Luz, foi um caos.

Ao jornal "Liverpool Echo", vários simpatizantes do emblema britânico afirmaram que só conseguiram entrar no recinto após o início do jogo devido à forma como foi organizada a sua entrada nas bancadas.

Houve também relatos de que a polícia portuguesa adotou um comportamento "antagonista". Enormes filas começaram a formar-se uma hora antes do início do jogo, sendo que apenas terão sido autorizados a entrar após os adeptos portugueses. Queixaram-se também que as revistas foram "invasivas", "agressivas" e "provocadoras", com o objetivo de criar frustração e revolta entre os adeptos do Liverpool.

"A forma como fomos tratados em Lisboa é perigoso e uma vergonha", escreveu um adepto inglês, nas redes sociais. "A polícia provocou-nos para criar problemas. Não tivemos quaisquer problemas com os adeptos do Benfica durante o dia outro", acrescentou.

O Football Supporters Europe (FSE), grupo de adeptos europeu, confirmou que está em contacto com a UEFA sobre o incidente e, ao mesmo tempo, a avaliar o que pode ser feito para evitar situações semelhantes no futuro.