Adeptos invadem centro de treinos do Manchester United

Críticas à família Glazer, que detém o clube inglês. Participação na Superliga Europeia na base da contestação.

Vários adeptos do Manchester United bloquearam a entrada no campo de treinos do clube em protesto contra os proprietários do emblema inglês, a família Glazer. Em causa está a forma como o clube se associou à Superliga Europeia, o que caiu mal junto da massa associativa. Muitos exibiram tarjas com a mensagem "Glazer out" e outra com uma frase bem forte: "Nós decidimos quando tu jogas".

O treinador Ole Gunnar Solskjaer e os adjuntos Michael Carrick e Darren Fletcher, assim como o jogador Nemanja Matic, falaram com os adeptos antes do início do treino, na zona de Carrington. "Aproximadamente às 9 horas da manhã, um grupo entrou no campo de treinos do clube", confirmou o Manchester United em comunicado.

O Manchester United foi um dos seis clubes ingleses que inicialmente aprovou o projeto da Superliga Europeia, mas acabou por desistir de participar na nova prova que não era reconhecida pela UEFA.