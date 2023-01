Adeptos invadem relvado para imitarem festejos de Ronaldo

JN Hoje às 21:45 Facebook

Cristiano Ronaldo ainda não se estreou pelo Al Nassr, mas na Arábia Saudita já há quem festeje com o salto imortalizado pelo internacional português.

O jogo da 12.ª jornada da Liga saudita que opôs o Al Ittihad, treinador por Nuno Espírito Santo, e o Al Hilal, duas equipas que seguem no encalce do líder, Al Nassr, esteve interrompido durante alguns minutos devido à invasão do terreno de jogo por parte de dois adeptos, que foram imitando o festejo de CR7 enquanto não foram retirados do relvado.

O Al Hilal acabraria por vencer o encontro por 1-0, aplicando a primeira derrota ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo.

Por sua vez, a partida entre o Al Nassr e o Al Tai, orientado por Pepa, foi adiada devido ao mau tempo.