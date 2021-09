Adeptos invadiram o campo para tirar fotografia com Bruno Fernandes

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:48 Facebook

Na segunda parte do encontro entre Portugal e o Azerbaijão desta terça-feira, três adeptos invadiram o campo para tirar uma fotografia com Bruno Fernandes.

Sem Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes foi a estrela da seleção portuguesa. No decorrer da segunda parte do jogo que Portugal venceu por 3-0, três adeptos entraram dentro de campo para tirar uma 'selfie' com o craque do Manchester United.

No estádio em Baku, nenhum segurança impediu a invasão dos espetadores, que conseguiram aproximar-se do médio, tirar a fotografia e sair novamente sem qualquer tipo de pressa.