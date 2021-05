Adeptos juntam-se em manifestação contra Luís Filipe Vieira

JN Hoje às 18:00 Facebook

Um grupo de adeptos juntou-se, este sábado, junto ao Estádio da Luz para protestar e pedir a demissão do presidente Luís Filipe Vieira.

O protesto, que cumpriu todas as normas de segurança, foi agendado nas redes sociais, após a audição de Vieira na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco, e realizou-se este sábado nas imediações do Estádio da Luz, antes do apito inicial do dérbi com o Sporting.

As forças policiais estiveram presentes e controlaram o perímetro de segurança. Não se registou qualquer incidente.