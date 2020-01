Adeptos pagam salários em atraso da União de Leiria

Hoje às 14:35 Facebook

Um grupo de adeptos reuniu-se em prol do clube, pagando o salário aos jogadores da União de Leiria, que atravessam um período complicado.

A realidade vivida no futebol português não é positiva para todos os clubes a nível financeiro. No Campeonato de Portugal, há várias equipas que passam por problemas monetários e a União de Leiria é uma delas. O clube ocupa atualmente a 10.ª posição da Série C da prova, depois de vários anos muito perto de subir à segunda divisão do futebol português.

Devido a contas por acertar do clube para com os jogadores, um grupo de adeptos, de vários quadrantes da sociedade, uniram-se para ajudar o plantel e pagaram um dos três ordenados em atraso dos jogadores, na última terça-feira, segundo o "Diário de Leiria".