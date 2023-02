Adeptos pediram que fosse Esgaio a bater o penálti e assobiaram Pedro Gonçalves

Já nos descontos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Sporting contra o Braga e os adeptos pediram para que fosse Ricardo Esgaio a bater o lance.

Aos 90+1 minutos do jogo entre Sporting e Braga, Youssef Chermiti demonstrou intenção de bater o pontapé de penálti e acabou por ser Pedro Gonçalves a receber indicação para fazê-lo. Perante a decisão, os adeptos do clube verde e branco assobiaram o jogador, uma vez que queriam que fosse Ricardo Esgaio a bater a grande penalidade. Chermiti acabou por pedir aos apoiantes para pararem de assobiar.

Veja o momento:

O Sporting venceu (5-0), esta quarta-feira, o Braga, em Alvalade, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Musa, com um bis, Marcus Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro. Niakaté foi expulso. Com este resultado, o clube de de Alvalade, quarto classificado, passou a somar 35 pontos, ficando a cinco do Sporting de Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, a dois pontos do F. C. Porto e 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.