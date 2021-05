Adeptos portistas em peso na partida de equipa rumo a Lisboa

JN Hoje às 18:43 Facebook

Várias centenas de adeptos do F. C. Porto marcaram esta quarta-feira presença junto ao Estádio do Dragão para apoiar a equipa principal na saída do autocarro em direção a Lisboa para o encontro de quinta-feira com o Benfica (18.30 horas), em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Num momento que pode ser decisivo para as aspirações azuis e brancas no campeonato, os fãs voltaram a surpreender os jogadores com uma despedida entusiasta à equipa, antes de esta rumar à capital para defrontar as águias.

O F. C. Porto partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que o autocarro sai do Estádio do Dragão.