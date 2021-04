Adeptos portistas respondem ao "cordão humano" contra as arbitragens

JN Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitos adeptos do F. C. Porto marcaram, esta sexta-feira, presença em frente ao hotel, em Espinho, onde a equipa principal estagiou para acompanharem a saída do autocarro e darem início ao cordão humano que querem estender até ao estádio do Dragão, palco esta noite (21.15 horas) da partida com o Famalicão.

Os fãs azuis e brancos exibiram uma faixa com a frase "Contra tudo e todos na defesa do F. C. Porto". O cordão humano foi feito a pé e de carro atrás do autocarro da equipa e prolongou-se pela autoestrada.

Na passada quarta-feira, a claque Super Dragões, anunciou que estava a organização um "cordão humano" de protesto contra as arbitragens para esta sexta-feira. "Sexta às 19 horas no hotel. Cordão humano de Espinho até ao Dragão. Contra a roubalheira", podia ler-se na conta de Instagram.

Junto ao estádio dos azuis e brancos a situação estava bem mais calma, como se pode ver no vídeo que o F. C. porto publicou da chegada do autocarro.