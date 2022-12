Adeptos protestam durante o treino após saída de Álvaro Pacheco

JN Hoje às 17:20, atualizado às 18:45 Facebook

Várias dezenas de adeptos deslocaram-se, este sábado, ao treino do Vizela e protestaram alguns cânticos de protestos após a saída de Álvaro Pacheco do comando técnico, para dar lugar a Tulipa.

"Vizela é nosso, Vizela é nosso, Vizela é nosso e há de ser. E ó Tulipa, vai pró car****, e ó Tulipa, vai pró car****", pôde ouvir-se, no vídeo partilhado nas redes sociais.

Ao final da noite de sexta-feira, o treinador Álvaro Pacheco deixou uma primeira mensagem pública após a saída do Vizela, clube com quem tinha contrato até 2023, vincando que leva a "família no coração".

"Encontrei no Vizela uma família. Uma família que levo no coração e que tentei dignificar da melhor forma possível. Tenho a certeza de que estive à altura da grandeza do clube e das suas gentes. Muito obrigado pela oportunidade que me deram", pode ler-se numa publicação no Instagram.

O treinador referiu mesmo que foi "muito feliz" numa viagem de mais de três anos que, de acordo com o comunicado da SAD vizelense, publicado na quarta-feira, acabou por causa da "divergência de opiniões em relação ao projeto desportivo do Vizela". Álvaro Pacheco vincou ainda ser "feliz" na profissão de treinador, algo que desempenha "com paixão, com alegria, com convicção, muito profissionalismo e dignidade".

O treinador da cidade da Lixa, no concelho de Felgueiras, saiu do clube 'azul e branco' depois de um percurso com 55 vitórias em 120 jogos oficiais, 19 delas na edição 2019/20 do Campeonato de Portugal, que valeram a liderança da Série A aquando da interrupção da prova, em março de 2020, devido à pandemia da covid-19, e a consequente promoção à II Liga após decisão da Federação Portuguesa de Futebol.