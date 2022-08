JN Ontem às 23:54 Facebook

Quatro carros de jogadores e de um de um elemento da equipa técnica do Aldosivi foram queimados, na última noite, por adeptos em fúria, após a derrota com o Godoy Cruz, numa partida do campeonato argentino de futebol.

Os carros de Devecchi, Jonathan Zacarías, Cerro e Martínez foram destruídos, mas não resultaram feridos deste ataque, que aconteceu após a 14.ª derrota em 19 jogos do clube de Mar del Plata.

O clube repudiou o ato de violência num comunicado divulgado nas redes sociais.