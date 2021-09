Adeptos rendidos à "lenda" Ronaldo na estreia vitoriosa no "lugar mágico"

JN/Agências Hoje às 18:35 Facebook

Cristiano Ronaldo lembrou a razão pela qual Old Trafford, que hoje o acolheu com paixão, é conhecido como o teatro dos sonhos e mostrou-se orgulhoso no regresso, 12 anos depois, ao Manchester United, após marcar dois golos.

"O meu regresso a Old Trafford foi um breve lembrete da razão pela qual este estádio é conhecido como o teatro dos sonhos. Para mim sempre foi um lugar mágico, onde se pode alcançar tudo aquilo a que nos propomos", escreveu o craque português nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo estreou-se hoje na sua segunda passagem pelo Manchester United, do qual tinha saído em 2009 para o Real Madrid, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol, em que os "red devils" venceram em casa o Newcastle por 4-1. O internacional português, de 36 anos, marcou aos 45+2 e aos 62, num jogo em que também Bruno Fernandes fez um golo, o 3-1, aos 80 minutos.

"Juntamente com os meus companheiros e com o fantástico apoio que temos sempre das bancadas, enfrentamos a estrada que temos pela frente com confiança e otimismo de que no final estaremos a celebrar em conjunto", escreveu ainda Cristiano Ronaldo, sublinhando também estar "orgulhoso" da oportunidade de voltar a jogar na Premier League.



Já Bruno Fernandes, melhor marcador da equipa, agora com quatro golos, mostrou-se no final satisfeito com a vitória, que disse ser quase perfeita, e que todos estão felizes com a chegada do compatriota.

"Teria sido perfeito se não tivéssemos consentido um golo. Estamos muito contentes e o jogo, genericamente, foi bom", começou por dizer o médio internacional português, um dos jogadores mais influentes dos "red devils".

Bruno Fernandes, que já na última época foi o melhor marcador do United, disse ser consensual o sentimento em relação a Cristiano e aquilo que o compatriota dá à equipa, embora sejam os resultados desta os mais importantes. "Todos sabem o que o Cristiano vai trazer a este clube. Estamos muito contentes por tê-lo. O mais importante é o resultado da equipa, mas os bons jogadores sempre vão jogar bem juntos", assinalou Bruno Fernandes.