Adeptos revoltados com "delapidação" do estádio do Leixões

Adriana Castro Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Matosinhos diz que obras vão garantir melhores acessos e uma bancada com condições.

Construído com o dinheiro da venda de cabazes de sardinha, a "memória viva dos pescadores" de Matosinhos, aos poucos, está a desvanecer-se. Os adeptos do Leixões estão indignados com o que consideram ser a "delapidação" do Estádio do Mar e a revolta ficou expressa nas faixas com mensagens de protesto colocadas junto ao estádio e à Câmara. Em causa estão as obras na envolvente que afetaram o estádio. Também a demora na conclusão dos trabalhos no campo Óscar Marques, destinado à formação, merece muitas críticas.

A Câmara explica que está a executar um conjunto de arruamentos para melhorar os acessos em Matosinhos e na Senhora da Hora, obras previstas desde 2008 e na sequência de uma venda de terrenos por parte do Leixões à Autarquia.