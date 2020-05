Adeptos vão juntar-se para debater temas fraturantes do Sporting

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

Um grupo de sócios do Sporting vai juntar, de 16 de junho a 8 de julho, 50 adeptos para debater temas do clube, na iniciativa Sporting com Rumo, anunciada e aberta à participação do público.

Em comunicado, a organização do evento explica que o objetivo é "debater, sem rodeios e sem agendas escondidas, de forma frontal e transparente os temas fraturantes do Sporting", numa iniciativa que será transmitida em direto nas redes sociais, e junta adeptos e sócios.

Ao longo de sete sessões, serão debatidos temas como governação, revisão estatutária, estabilidade financeira, futebol e modalidades, estratégia institucional e segurança, e a marca e comunicação

"O que pretendemos com estas jornadas é tão simples quanto inequívoco: queremos juntar à mesma mesa um capital humano riquíssimo que o Sporting tem, contribuir com ideias de pessoas com vasta experiência nas suas áreas de 'expertise', e gerar consensos para que o nosso clube volte a ganhar a relevância que tem perdido nos últimos anos", afirmou Agostinho Abade, antigo dirigente, e 'chairman' dos encontros.

Devido à atual situação sanitária, a organização esclarece que as jornadas, vão juntar fisicamente no mesmo espaço o moderador e um painel de convidados com toda a plateia inscrita a assistir, numa sala virtual.

A plateia poderá colocar perguntas diretamente ao painel de convidados nas sete jornadas, que serão transmitidas, em direto, no canal de YouTube criado para o efeito, assim como na página de Facebook "SportingcomRumo".

Entre as figuras que irão participar nas jornadas destacam-se nomes de antigos e atuais dirigentes como Miguel Salema Garção, Carlos Vieira e Rogério Alves, o antigo jogador Marco Caneira, e figuras ligadas à política, à justiça e à economia, entre as quais Luís Filipe Menezes, Alexandre Relvas, Jorge Coelho e João Duque.