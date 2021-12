Adeptos voltam a eleger Bernardo Silva como o melhor do mês

JN Hoje às 13:31 Facebook

Médio internacional português venceu a eleição pelo terceiro mês seguido. João Cancelo ficou na segunda posição.

Pelo terceiro mês consecutivo, Bernardo Silva venceu o prémio de jogador do mês para os adeptos do Manchester City, conseguindo 48% dos votos. Logo atrás do médio internacional português ficou João Cancelo, com 35% das escolhas, tendo o médio espanhol Rodri completado o pódio.

Durante o mês de novembro, Bernardo Silva marcou dois golos e fez uma assistência, nos cinco jogos em que participou.

Nos últimos tempos, o médio português tem recebido vários elogios pelas suas prestações com a camisola dos citizens. Depois de Pep Guardiola, treinador do City, o ter eleito como "o melhor jogador da Premier League", Jack Wilshere, antigo jogador do Arsenal, considerou-o "o melhor jogador português da Premier League, acima de Ronaldo".

Bernardo Silva arrancou dezembro em grande, com três golos apontados nos dois jogos já disputados, diante do Aston Villa e do Watford.