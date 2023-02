Adeus de Enzo cria frustração e desconfiança para o futuro

Hoje às 00:00 Facebook

Movimento "servir o Benfica" questiona "falta de transparência" num processo em que a Direção conseguiu antecipar o dinheiro da venda. Rui Costa tentou travar a saída

A saída de Enzo Fernández para o Chelsea causou nos adeptos um misto de frustração e choque com a realidade de um contexto português em que se torna praticamente impossível travar uma transferência de 121 milhões de euros. Os adeptos encarnados contactados pelo JN reconhecem que era "impossível" dizer não. "Era inevitável que ele saísse, não valia a pena estarmos a fazer um braço de ferro", sublinha António Manuel Ribeiro.

Rui Costa terá tentado afastar o Chelsea, ao garantir que nenhum jogador essencial ao Benfica sairia, a menos que pagassem a cláusula de rescisão. O presidente tentou demover o argentino, colocando a hipótese de assinar e permanecer na Luz até ao final na época, sem sucesso. Nem isso refreou o interesse dos "blues". Ontem, o movimento "Servir o Benfica", liderado por Francisco Benítez, insistiu em questionar a "falta de transparência", que terá marcado a saída do jogador: "Independentemente do significativo encaixe, o Servir o Benfica não pode deixar de assinalar a forma como os sócios foram iludidos". O grupo sublinha que "nenhum projeto abdica de um campeão mundial e melhor jogador jovem do torneio, a meio da época".