Adiado Grande Prémio de Torres Vedras em ciclismo

A União Desportiva do Oeste (UDO), entidade organizadora do Grande Prémio de Torres/Troféu Joaquim Agostinho, anunciou na manhã desta terça-feira o adiamento da prova que se deveria realizar no próximo fim de semana, dias 18 e 19 de julho, motivado pelo facto de que "foi atingida com um caso de covid-19".

Em comunicado, a UDO esclarece tal situação "originou um período de quarentena a que foram sujeitos vários membros" da sua estrutura, justificando que a organização "entende que neste momento, avaliado o risco e a situação epidemiológica o melhor é o adiamento da prova", revelando que a mesma se poderá vir a realizar nos dias 19 e 20 de setembro.

A UDO que tem como presidente Luís Fernandes e como diretor de corrida, Francisco Manuel Fernandes, acrescenta que a decisão "foi consensual" entre os presidentes da Organização, Federação Portuguesa de Ciclismo e da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Ao longo dos últimos dias o Grande Prémio de Torres/Troféu Joaquim Agostinho foi sofrendo algumas "amputações" de dias de corrida, motivadas pela pandemia da região Oeste. Primeiro, passou de quatro para três dias e na semana passada, depois de alguns municípios se terem recusado a receber a corrida, esta seria disputada durante dois dias, só no concelho de Torres Vedras, em duas etapas em linha.

No sábado seria uma etapa com partida e chegada a Torres Vedras, envolvendo o habitual Circuito de Torres e no domingo, a ligação entre o Turcifal e o Parque Eólico da Carvoeira.

A corrida que homenageia Joaquim Agostinho foi ganha no ano passado pelo alentejano Henrique Casimiro, em representação da Efapel.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) no concelho de Torres Vedras há 94 casos positivos de covid-19. No passado dia 24 de junho, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, revelou na conferência diária da DGS que no Hospital de Torres Vedras existiam oito casos positivos entre utentes.