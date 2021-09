Adidas é a grande vencedora da ida de Ronaldo para o Manchester United

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:22 Facebook

É expectável que a ida de Cristiano Ronaldo para o Manchester United vá aumentar as vendas das camisolas do clube. No entanto, a grande vencedora desta transferência é a Adidas, marca que produz os equipamentos da equipa inglesa.

O Manchester United pagou cerca de 15 milhões de euros à Juventus pela contratação de Cristiano Ronaldo. Assim que a transferência foi confirmada, muitos foram os relatos de que a venda de camisolas do craque português iria bastar para pagar a compra. No entanto, a maior parte das receitas provenientes dos equipamentos vai para a empresa que os produz, neste caso, a Adidas, de acordo com os valores acordados.

O clube assinou um contrato em 2014 com a Adidas, válido por 10 anos, em que a marca pagou cerca de 870 milhões de euros pelo direito de produção dos equipamentos. Este foi o vínculo mais lucrativo da história do futebol. "Os valores já foram acordados com o manufatureiro e o clube, por isso, a maior parte das vendas das camisolas vão para o produtor", disse Dan Plumley, economista desportivo, à Radio 1 Newsbeat.

"É bastante improvável que a percentagem de venda das camisolas seja acima dos 10%", explicou Plumley, acrescentando que o clube deverá receber cerca de cinco euros por camisola vendida. Estas custam, em média, cerca de 90 euros, logo, a Adidas fica com a grande maioria dos lucros de cada peça vendida.