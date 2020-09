Adil Rami oficializado no Boavista

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:53 Facebook

Adil Rami é oficialmente jogador do Boavista. Tal como o JN tinha adiantado, o defesa central, de 34 anos, campeão do mundo pela França, em 2018, chega livre do Sochi, da Rússia, onde não jogou por causa da pandemia.

Já foi campeão do Mundo pela França, vencedor da Liga Europa no Sevilha e, agora, vai vestir a camisola da pantera por duas temporadas.



Aos 34 anos, Adil Rami é um reforço de eleição para os axadrezados que acrescentam ao plantel a experiência de um defesa central que conta com passagens pelo Lille (França) onde fez a dobradinha, em 2011, Valência (Espanha), Milan (Itália), Sevilha (Espanha), Marselha (França), Fenerbahçe (Turquia) e Sochi (Rússia).