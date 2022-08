Adjunto diz que Sérgio Conceição não é "uma pessoa furiosa e impulsiva"

JN Hoje às 10:58 Facebook

Siramana Dembelé vê em Sérgio Conceição um estratega, discordando de quem vê o treinador do F. C. Porto como "uma pessoa furiosa e impulsiva".

Em conversa com o jornalista Farid Rouas, Siramana Dembelé, adjunto de Sérgio Conceição no F. C. Porto, fala do treinador portista como "um estratega, que sabe muito bem o que faz".

"Há quem o veja como uma pessoa furiosa e impulsiva, mas não é nada assim. Reflete sobre muitos assuntos e nunca perde o controlo do que faz", aprofundou o técnico francês, de 45 anos, que falou ainda sobre as saídas de Vitinha (PSG) e Mbemba (Marselha) para a liga francesa.

Se Vitinha "dá muita vida a uma equipa e nunca dá nada por garantido", Mbemba "é um grande profissional, muito racional e com muita personalidade".