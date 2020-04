Administração da SAD portista com cortes salariais ao nível dos jogadores

Nuno Barbosa Hoje às 14:15 Facebook

Redução salarial no F. C. Porto é temporária, será de 40 por cento e também chegará a treinadores e outras modalidades.

O exemplo vem de cima. A Administração da SAD azul e branca, presidida por Pinto da Costa, sofrerá um corte salarial igual ao dos futebolistas e da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição, na ordem dos 40 por cento, segundo informações recolhidas pelo JN junto de fonte conhecedora do processo.

A redução temporária dos vencimentos estende-se, de resto, a todas as modalidades e respetivos treinadores e vigorará até as competições serem retomadas. Nesse preciso momento, os rendimentos voltarão a ser pagos por inteiro. Por fim, mas ainda de acordo com o que apuramos, prosseguem as negociações relativas à forma de reposição dos valores que serão cortados no imediato, ou seja, no corrente mês de abril. Quando essas condições de reposição forem definitivamente acordadas entre as partes envolvidas, o F. C. Porto publicará uma nota a oficializar os cortes.