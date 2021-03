Administrador do autódromo acredita que GP de Portugal de F1 "terá público"

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, disse à Lusa acreditar que o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2021, confirmado esta sexta-feira no circuito algarvio, "terá público".

Paulo Pinheiro manifestou-se convicto de que, "se a situação da pandemia [de covid-19] continuar a evoluir favoravelmente", a prova do Campeonato do Mundo, marcada para 2 de maio, terá a presença de público.

"Estamos a analisar a situação com as autoridades de saúde, pelo que ainda é prematuro estar a falar sobre isso, mas a situação tem estado a evoluir de forma positiva e, se assim continuar, acreditamos que terá público", disse o responsável, adiantando que uma decisão final só deverá ser tomada "em abril".

O administrador do AIA mostrou-se, também, "muito satisfeito" com o acordo anunciado para o regresso da Fórmula 1 a Portugal em 2021, pois foi "o culminar de um longo processo de negociação", pelo que "não poderia haver melhor notícia".

De acordo com Paulo Pinheiro, "este acordo é por um ano": "Neste momento estamos focados na realização do evento deste ano. Depois, tal como fizemos no ano passado, vamos trabalhar para que se repita no futuro", garantiu Paulo Pinheiro.

A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal foi hoje confirmada e vai decorrer a 2 de maio, em Portimão.