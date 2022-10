Adormecimento fatal vale mais um deslize aos dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 19:56 Facebook

Portistas marcam aos três minutos e depois passam o jogo a gerir o resultado até ao empate dos açorianos num canto. Equipa de Sérgio Conceição já está a oito pontos do líder do campeonato.

A viagem de avião de regresso ao Porto foi, desta vez, muito amarga para os dragões. Após a noite de sonho em Bruges, a equipa portista acordou para a dura realidade no campeonato e o empate em São Miguel é mais um rude golpe na luta pelo título. O tropeção deixa o F. C. Porto a oito pontos do líder Benfica e em perigo de descer ao terceiro posto, dependendo do que o Braga fizer hoje em Barcelos.

O Santa Clara esteve quase sempre a perder, mas nunca deixou de acreditar num bom resultado e o golo da igualdade foi um prémio para a equipa de Mário Silva, que tenta fugir aos lugares perigosos da tabela.