Adriano Quintanilha ameaça mudar W52-F.C. Porto para Espanha

Adriano Quintanilha, patrão da equipa de ciclismo da W-52-F.C. Porto, garante que os portistas vão entrar na próxima Volta a Portugal em bicicleta. Contudo, admite que os corredores azuis e brancos, caso sejam impedidos de competir no nosso país, possam mudar-se para Espanha.

Adriano Quintanilha, patrão da W52-F.C. Porto, equipa inscrita na próxima Volta a Portugal em bicicleta apesar de ter oito dos 11 ciclistas suspensos preventivamente, garante que os portistas vão participar na competição, estando a analisar a melhor forma para que tal aconteça.

"Vamos analisar o que é que vai dar. Temos as providências cautelares, que, em princípio, vão entrar hoje [sexta-feira] ou na segunda-feira. Vamos esperar por resultados, não posso adiantar muito mais. Estaremos na Volta de certeza, a equipa não tem absolutamente nada, não está suspensa e vai arranjar forma de estar na Volta. Em princípio poderá ser uma solução [contratar outros ciclistas]. Para eu dizer que há soluções, têm de haver contactos. Estou atento às coisas e tenho alternativas", disse Adriano Quintanilha, em declarações à Rádio Renascença.

"Os ciclistas vieram ontem de Madrid e vão agora para a Serra da Estrela continuar o estágio. Hoje estão a treinar em Paredes e vão seguir na segunda-feira para o estágio. Estamos a preparar a equipa para ir para a Volta. Se sairmos, saímos juntos", prosseguiu.

Adriano Quintanilha acrescentou que Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, está tranquilo, quanto ao futuro do ciclismo dos azuis e brancos. "Ele está a descansar e a tratar do futebol, tem muita coisa para fazer. Confia plenamente na minha pessoa. Se sairmos, saímos juntos. Se não nos quiserem em Portugal, mudamos para Espanha, mas sempre com o F.C. Porto. Começou com o F.C. Porto e terá de terminar com o F.C. Porto", realçou o dirigente do ciclismo portista.