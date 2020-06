Adrien Silva abre a porta ao Sporting

JN Hoje às 19:32 Facebook

Médio português não vai continuar no Mónaco e tem o futuro em aberto, apesar de ter contrato com o Leicester até ao final da próxima época.

Adrien Silva admitiu a possibilidade de regressar ao Sporting na próxima temporada.

Em entrevista à "France Football", o internacional português anunciou que não continuará no Mónaco, pelo que tem o futuro em aberto.

"Sim, o Sporting é uma das possibilidades, mas não depende só de mim", referiu Adrien.

Com contrato com o Leicester por mais um ano, o médio parecia ter tudo certo para prosseguir no Mónaco, mas a pandemia terá feito os dirigentes do clube francês mudarem de ideias.

"O Mónaco tinha mostrado interesse em continuar a contar comigo na próxima época, mas durante a pandemia, as coisas mudaram e fiquei surpreendido. O que aconteceu mostrou-me, uma vez mais, que no futebol nada é garantido até estar assinado", salientou.