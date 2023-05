Adrien Silva deixa o Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos

JN/Agências Hoje às 21:48 Facebook

O internacional português Adrien Silva, que jogou no Al Wahda durante cerca de um ano e meio, vai deixar de fazer parte do plantel do clube, anunciou, esta esta segunda-feira, o emblema dos Emirados Árabes Unidos.

"Obrigado, Adrien", escreve o Al Wahda na legenda da fotografia do jogador, envergando a camisola 23 do clube, que foi publicada na rede social Twitter.

O médio, formado no Sporting, participou em 46 jogos pelo clube dos Emirados, tendo marcado oito golos.

Aos 34 anos, o jogador fica assim livre para assinar por qualquer clube.

Nascido em Angoulême, em França, jogou, além do Sporting, na Académica, Sampdoria (Itália), Leicester (Inglaterra), Mónaco (França) e Maccabi Haifa (Israel).

Pela seleção principal de Portugal, alinhou 26 vezes, tendo marcado um golo.

O ponto mais alto da carreira com a seleção das 'quinas' foi a conquista do Euro2016.