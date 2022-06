Adversário de Portugal no Mundial marca três ao México

JN Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uruguai ganha por 3-0 à seleção mexicana, com dois golos de Cavani.

Adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial 2022, a seleção uruguaia deu um sinal de boa forma, com um triunfo indiscutível sobre os "aztecas". Vecino inaugurou o marcador, aos 35 minutos, e o avançado Cavani, que está de saída do Manchester United, dilatou a vantagem com mais dois golos, no início da segunda parte.

Num jogo particular disputado no Arizona, EUA, o central Coates, do Sporting, foi titular na equipa celeste e Ugarte, médio dos leões, entrou no último quarto de hora, tal como Darwin, atacante do Benfica, numa altura em que o resultado já estava feito.

O Uruguai integra o Grupo H no Mundial do Catar, que se disputa entre 21 de novembro e 18 de dezembro, juntamente com Portugal, Gana e Coreia do Sul.