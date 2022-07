Adversário do Benfica na Champions fica sem treinador

JN/Agências Hoje às 11:35 Facebook

O Midtjylland, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, rescindiu contrato com o treinador Bo Henriksen, a poucos dias do primeiro duelo com as águias.

O técnico dinamarquês, de 47 anos, estava a cumprir a segunda época no clube e não venceu nenhum dos quatro jogos oficiais realizados até ao momento. O Midtjylland eliminou o AEK Larnaca, de Chipre, na segunda pré-eliminatória, mas após duas igualdades a um golo e só depois de vencer no desempate por penáltis. Já no campeonato, a equipa dinamarquesa empatou (1-1) na receção ao Randers e foi derrotado (1-3) pelo Silkeborg, igualmente na condição de visitado. Com estes resultados figura no penúltimo lugar da classificação, com apenas um ponto.

O primeiro jogo entre Benfica e Midtjylland disputa-se na próxima terça-feira, no Estádio da Luz, e tem início às 20 horas, sendo que o emblema dinamarquês terá de encontrar substituto para Henriksen a tempo de preparar este importante duelo.