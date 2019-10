Adversário do F. C. Porto fica sem treinador

Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Jaap Stam abandonou o comando técnico do Feyenoord na sequência dos maus resultados. Última vitória foi precisamente sobre os dragões.

Jaap Stam, de 47 anos, já não é o treinador do Feyenoord, a equipa holandesa que é adversária do F. C. Porto na Liga Europa.

O treinador holandês, contratado no início da temporada, não resistiu aos meus resultados e somou apenas sete vitórias em jogos oficiais, a última delas frente aos dragões, a 3 de outubro. No domingo, o Feyenoord perdeu com o Ajax, por 4-0.

O Feyenoord ocupa o 12.º lugar no campeonato holandês.