Adversário do Sporting na Champions é o mais goleador na Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ajax é a equipa mais goleadora e a melhor defesa das principais Ligas europeias esta época. A formação dos Países Baixos já enfrentou o Sporting na Liga dos Campeões e marcou cinco golos aos leões.

Na época passada, o Ajax marcou 102 golos no campeonato nacional e, esta temporada, está a manter o mesmo padrão. O adversário do Sporting na Liga dos Campeões já enfrentou e venceu os leões por 5-1, uma goleada que Rúben Amorim ainda não tinha vivenciado enquanto treinador da formação lisboeta.

Dentro do grupo de equipas que competem na atual edição da Champions, nenhuma marcou tantos golos, até ao momento, como o Ajax nos respetivos campeonatos. O conjunto de Amesterdão tem 27 golos apontados na Eridivisie (liga dos Países Baixos) e nos últimos sete jogos venceu por 5-0 em três deles, um por 5-1 (frente ao Sporting) e outro por 9-0. Neste capítulo, apenas o Bayern Munique (20) e o Salzburgo (21) se aproximam da marca dos neerlandeses.

No ataque do Ajax o principal destaque é Sébastien Haller. O avançado da Costa do Marfim é o segundo melhor marcador da Europa, com nove golos apontados, apenas atrás de Lewandowski e Haaland, ambos com 11 tentos. O antigo jogador do West Ham foi a figura no encontro frente ao Sporting por ter faturado por quatro vezes. Foi contratado ao clube inglês no mercado de inverno da época passada, por um valor recorde de 25 milhões de euros, mas o Ajax "esqueceu-se" de o inscrever para a fase a eliminar da Liga Europa. Este ano, a memória valeu a pena, dadas as exibições do futebolista.

Nos respetivos campeonatos, a equipa orientada por Erik Ten Haag é também a melhor defesa da Europa. Até ao momento, sofreu apenas um golo em seis jogos, registo apenas igualado por Chelsea, Liverpool, Manchester City e Sevilha, mas os conjuntos ingleses competiram por cinco vezes, enquanto que os espanhóis têm menos duas partidas que o Ajax.