Advogado português sagra-se vice-campeão mundial

A seleção nacional masculina de +35 anos ITF YOUNG SENIORS TEAM composta por Fred Gil, João Guerra, José Ricardo Nunes e Gonçalo Pereira sagrou-se, esta quinta-feira, vice-campeã mundial do primeiro escalão do circuito de veteranos, ao perder por 2-1 com a França na grande final em Umag, na Croácia.

Liderada pelo finalista do Estoril Open 2010, que é o atual campeão nacional de veteranos do escalão, a equipa portuguesa estreou-se na competição com duas vitórias nos três encontros da fase de grupos: 3-0 contra a Eslovénia, 3-0 frente à Índia e, a terminar, um 1-2 perante a Ucrânia.

João Prista Guerra, em conjunto com Frederico Gil, chegou às semi-finais dos ITF YOUNG SENIORS TEAM. Advogado, Of-Counsel da Sociedade de Advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão, representa as cores da bandeira portuguesa nos courts internacionais das competições de Ténis.

Para Nuno Cerejeira Namora, sócio fundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, "estas iniciativas devem ser reconhecidas e incentivadas, também, no plano da advocacia". Afirma ainda que não é novidade ver profissionais de outras áreas serem reconhecidos em competições desportivas internacionais e que, na sua opinião, a "classe dos advogados deve sentir-se orgulhosa em relação aos colegas que se dispõem a representar Portugal, seja no plano profissional ou desportivo".