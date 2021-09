Advogado português sagra-se vice-campeão mundial de ténis

JN Hoje às 16:55 Facebook

João Prista Guerra, em conjunto com Frederico Gil, chegou às semi-finais dos ITF YOUNG SENIORS TEAM. Advogado, Of-Counsel da Sociedade de Advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão, representa as cores da bandeira portuguesa nos courts internacionais das competições de Ténis.

A seleção nacional masculina de +35 anos ITF YOUNG SENIORS TEAM composta por Fred Gil, João Guerra, José Ricardo Nunes e Gonçalo Pereira sagrou-se, esta quinta-feira, vice-campeã mundial do primeiro escalão do circuito de veteranos, ao perder por 2-1 com a França na grande final em Umag, na Croácia. Liderada pelo finalista do Estoril Open 2010, que é o atual campeão nacional de veteranos do escalão, a equipa portuguesa estreou-se na competição com duas vitórias nos três encontros da fase de grupos: 3-0 contra a Eslovénia, 3-0 frente à Índia e, a terminar, um 1-2 perante a Ucrânia.

Para Nuno Cerejeira Namora, sócio fundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, "estas iniciativas devem ser reconhecidas e incentivadas, também, no plano da advocacia". Afirma ainda que, não é novidade ver profissionais de outras áreas serem reconhecidos em competições desportivas internacionais e que, na sua opinião, a "classe dos advogados deve sentir-se orgulhosa em relação aos colegas que se dispõem a representar Portugal, seja no plano profissional ou desportivo".