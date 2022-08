Advogados de Paul Pogba denunciam "ameaças e tentativas de extorsão"

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

Os advogados do futebolista Paul Pogba, que alinha nos italianos da Juventus, denunciaram, este domingo, "ameaças e tentativas de extorsão" contra o internacional francês, referindo que as autoridades estão informadas sobre a situação.

A declaração assinada pelos advogados e pela agente do jogador surge um dia depois do irmão mais velho, Mathias Pogba, de 32 anos, prometer "revelações explosivas" sobre Paul Pogba.

"As recentes declarações de Mathias Pogba não são, infelizmente, uma surpresa. Elas vêm juntar-se às ameaças e tentativas de extorsão de um grupo organizado contra Paul Pogba", refere o comunicado, que acrescenta que as autoridades em França e Itália já estão informadas e que não será efetuado mais nenhum comentário "enquanto decorre a investigação".

Num vídeo colocado nas redes sociais, Mathias Pogba, também futebolista, anunciou no sábado "revelações explosivas" sobre o irmão Paul Pogba "e a sua agente Rafaela Pimenta", sem concretizar a que se referia, acrescentando que também tinha "coisas importantes para contar" sobre Mbappé, futebolista do Paris Saint-Germain.

Paul Pogba, que regressou à Juventus após seis temporadas nos ingleses do Manchester United, está atualmente a recuperar de uma lesão no joelho direito. A equipa italiana é um dos adversários do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.