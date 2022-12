AF Lisboa suspende provas pelas agressões a árbitros e mau tempo

A Associação de Futebol de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, que suspendeu as provas desportivas nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, na sequência de episódios de agressões a árbitros e do mau tempo que se tem feito sentir na capital.

A AF Lisboa suspendeu as competições desportivas no fim de semana de 16, 17 e 18 de dezembro, justificando a decisão pelos casos de agressões a árbitros e pelo mau tempo que se fez sentir na região, que causou danos em vários clubes. "Considerando as bárbaras agressões perpetradas contra árbitros (...) e a intempérie que se tem abatido no Distrito de Lisboa, que causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas dos nossos clubes filiados, o que impede a realização de qualquer tipo de atividade, A Direção da Associação de Futebol de Lisboa comunica a deliberação da suspensão de todas as competições sob a sua égide, agendadas para o próximo fim de semana (dias 16, 17 e 18 de Dezembro de 2022)", pode ler-se no comunicado da instituição.

A Associação de Futebol de Lisboa pede que haja "um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados", e que haja as "condições necessárias para a normal prática desportiva".

PUB

"Que o silêncio nos nossos campos e pavilhões, durante o próximo fim de semana, seja propício à consciencialização de TODOS, que o desporto, e, designadamente, o futebol, o futsal e o futebol de praia, é isso, e só isso: DESPORTO!", lê-se.