AF Porto adia jogos devido ao Estado de Emergência

A Associação de Futebol do Porto emitiu, esta segunda-feira, um comunicado a informar que os jogos das próximas duas jornadas foram adiados devido às novas medidas do Governo.

O novo Estado de Emergência vai entrar em vigor a partir de terça-feira e, entre as várias medidas, está a limitação da circulação entre concelhos das 23 horas de 27 de novembro e as 5 horas de 2 de dezembro, e entre as 23 horas de 4 de dezembro e as 23.59 horas de 8 de dezembro, "salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa". A AF Porto decidiu, assim, adiar os jogos das próximas duas jornadas face as medidas em vigor.

"A AF Porto informa que não se realizarão todos os jogos que se encontravam agendados para os dias: 28 de Novembro (sábado) a 1 de Dezembro (terça‐feira) e 5 de Dezembro (sábado) a 8 de Dezembro (terça-feira)", pode ler-se em comunicado.

Na mesma nota, a Associação de Futebol do Porto garantiu ainda que serão apresentadas novas datas para a realização dos encontros.