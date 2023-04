A.F. Porto bate recorde com 40 mil atletas inscritos

Registo inédito a nível regional prova vitalidade da Associação portuense no período pós-pandemia

Está a ser uma época de ouro para a A.F. Porto, ao nível dos clubes em atividade e do crescimento do número de atletas. Os registos oficiais, a que o JN teve acesso, mostram a vitalidade da associação, que conta com 40129 jogadores inscritos (34032 no futebol e 6097 no futsal), um recorde absoluto à escala nacional, sinónimo de uma subida de 12,5% em relação à época passada. No que diz respeito aos emblemas em atividade, a A.F. Porto tem agora 374, mais 72 do que na temporada anterior.

Acima de tudo, os números provam que a associação conseguiu ultrapassar a crise provocada, há três anos, pela pandemia de covid-19, que interrompeu as competições e levou a uma quebra de 32 940 atletas inscritos na época 2019/20 para 24 822 em 2020/21.