A.F. Porto entregou diplomas no Rivoli

António M. Soares Hoje às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

José Neves lembrou a necessidade de alocar verbas para que a certificação chegue a todos.

O teatro Municipal do Rivoli, no Porto, foi palco para a entrega de diplomas e placas de certificação a 154 clubes da Associação de Futebol do Porto (AFP), numa edição que voltou a bater o recorde de certificações atribuídas. José Manuel Neves, presidente da AFP, destacou o esforço dos clubes filiados. "Temos cada vez mais clubes a aderir à certificação e, uma vez mais, sublinho o esforço de cada um levado a cabo com recursos humanos amadores limitados", disse, lembrando a necessidade" de se alocarem recursos" para que a certificação continue a progredir, de modo a que chegue a todos, até porque a A. F. Porto ainda não contabiliza metade dos filiados certificados.

"A meta está ao alcance", fez notar Catarina Araújo, vereadora do desporto da Câmara Municipal do Porto, e visa garantir maior qualidade e organização nos clubes. A autarca destacou o trabalho de proximidade da AFP e comprometeu-se a apoiar as atividades que promovam o desporto.

PUB

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lembrou o apoio essencial das autarquias, "nas infraestruturas, inscrições de atletas e transporte", sublinhando a recuperação pós pandémica, "que permite à FPF contar o maior número de atletas federados de sempre".

João Paulo Correia, secretário de Estado da juventude e do desporto, garantiu que o governo está a desenvolver esforços junto da União Europeia para se atribuírem verbas ao desporto, assumiu o desafio de promover a igualdade de género e rever a legislação sobre segurança nos recintos.