A.F. Porto promove programa "ABC da Bola" em Rio Tinto

O agrupamento escolar da Boavista - Lourinha, em Rio Tinto, faz parte, desde a tarde desta terça-feira, do programa "ABC da Bola", promovido pela Associação de Futebol do Porto (A.F. Porto).

Loreano Valente, presidente do agrupamento, e José Manuel Neves, presidente da AFP, assinaram o protocolo que estabelece a prática do futebol e do futsal como atividade extracurricular, disponível para os cerca de 300 alunos dos 6 aos 10 anos daquele estabelecimento de ensino.

A iniciativa da A.F. Porto, que arrancou no dia mundial da criança com o primeiro protocolo assinado em Vila do Conde, conta já com estabelecimentos de ensino básico em Castelo de Paiva e Vila Nova de Gaia e deverá alargar-se muito em breve à Maia e Baião, com o objetivo de alargar a prática do desporto e do futebol e do futsal às crianças. "Queremos que o futebol e o futsal façam parte do currículo escolar destas crianças. Para isso temos o objetivo de assinar protocolos com os 18 concelhos do Porto, de modo a proporcionar a mesma oportunidade a meninos e meninas de todos os concelhos do distrito do Porto", explicou José Manuel Neves, pouco depois da assinatura dos documentos.

Portugal é um dos países da Europa onde menos desporto se pratica, "pelo que queremos com isto levar a que cada vez mais crianças o façam, de modo a contribuirmos para formar os homens saudáveis de amanhã", acrescentou.

Loreano Valente, presidente daquele agrupamento escolar, sublinhou "o privilégio" que é para aquele estabelecimento de ensino poder fazer parte desta iniciativa. "Pretendemos sensibilizar as nossas crianças para a prática fundamental do desporto, num país onde há tantos talentos. Quem sabe se outros Cristianos Ronaldos e Ricardinhos não poderão sair daqui? Mas mesmo que isso não aconteça, esperamos que se tornem cidadãos mais responsáveis na sua vida pessoal, social e profissional. Estão reunidas as condições para que este projeto seja uma mais-valia para o futuro deste agrupamento e para que as crianças se sintam aqui ainda mais felizes", apontou.

Luís Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Gondomar, congratulou a Associação de Futebol do Porto pela iniciativa. "É com este tipo de iniciativas que conseguimos chegar aos mais novos no sentido de os levar a praticar desporto. Sinto que se não conseguirmos passar às novas gerações os hábitos e as boas práticas, é um trabalho inglório e um trabalho que se perde. O trabalho é este, deixar sementes para operar à mudança nos mais novos, de outra forma não o conseguiremos. Fazemos uma avaliação excelente desta iniciativa e, como é óbvio, o município estará sempre ao lado da Associação de Futebol do Porto, porque é bom lembrar que é uma instituição que encerra 110 anos de experiência e saber no desporto e que tem de ser apoiada e respeitada", declarou.